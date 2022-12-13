Слово для дела: ошибки и англицизмы в речи чиновников начнут контролировать

Стимулировать чиновников и граждан соблюдать нормы литературного русского языка в публичной сфере и минимизировать использование заимствований должны поправки в закон «О государственном языке». 13 декабря Госдума приняла их в первом чтении. По задумке разработчиков законопроекта, при правительстве создадут специальную комиссию по русскому языку, она составит список словарей и справочников, по которым и будет контролироваться исполнение закона. Депутаты ГД отмечают что поддержка языка таким образом «выводится на государственный уровень». При этом ряд экспертов отмечают, что не до конца понятны механизмы — как будет осуществляться контроль за речью чиновников и использованием государственного языка в публичном поле, а также кто и как будет за это наказывать.

«Единый корпус» словарей и грамматик

Законопроект о чистоте русского языка одобрен Госдумой РФ в первом чтении. По мнению его разработчиков, он должен стимулировать чиновников и граждан соблюдать нормы литературного русского языка в публичной сфере и защитить государственный язык от чрезмерных заимствований.

Документ представляет из себя поправки в федеральный закон «О государственном языке». Правительство внесло его в Госдуму в конце октября. В проекте указывается, что под нормами современного русского литературного языка понимается «совокупность языковых средств и правила их использования, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках». Документ предполагает создание списка таких изданий. В пояснительной записке он называется «единым корпусом» грамматик, словарей и справочников. Список будет составлять правительственная комиссия по русскому языку.

В результате, говорится в законопроекте, нормы современного русского литературного языка, закрепленные в соответствующих словарях и справочниках, должны будут неукоснительно соблюдать органы власти всех уровней, суды, СМИ, производители рекламы. Это же относится к показам фильмов в кинозалах, театрально-зрелищным, культурно-просветительным и зрелищно-развлекательным мероприятиям, написанию наименований географических объектов и нанесению надписей на дорожные знаки.

«Введение некоторого контроля»

Законопроект не только поможет обеспечить статус русского языка как государственного, но и позволит контролировать, как должностные лица соблюдают его нормы, говорится в пояснительной записке.

Федеральные органы власти должны будут проводить лингвистические экспертизы в отношении нормативных правовых актов — для приведения их в соответствие с нормами современного русского литературного языка. Для этого будут привлекаться специалисты и использоваться информационные технологии.

Также в пояснительной записке обращается внимание на недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Последние, опять же, будут содержаться в нормативных словарях, которые предстоит разработать.

В конце ноября замминистра просвещения Татьяна Васильева пояснила, что законопроект поможет не допускать использования нецензурной лексики и будет противодействовать злоупотреблению иностранными словами. А председатель комитета Госдумы по высшему образованию и науке Сергей Кабышев заявил, что принятие закона поможет сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обращала внимание, что поддержка языка таким образом «выводится на государственный уровень» и вводит «некий контроль».

«Кто же будет наказывать чиновников?»

«Скорее, приветствовал бы эти инициативы» научный руководитель Центра исследований и медиакоммуникаций Института русского языка им. А. С. Пушкина Андрей Щербаков, хотя он и отметил, что и нынешний вариант языкового законодательства в России «неплох», а поправки назвал «несущественными».

— Конечно, официальная, публичная коммуникация должна осуществляться на хорошем русском литературном языке, не допускающем грубых и жаргонных слов, — сказал он «Известиям».

При этом эксперт пояснил, что использование заимствований, если без них обойтись нельзя, «нормальная история». И согласился, что чрезмерного использования иностранных слов лучше избегать, хотя это и «тонкий вопрос», который относится к личной ответственности.

Андрей Щербаков одобрил создание перечня рекомендованных, академических, авторитетных словарей русского литературного языка, где были бы зафиксированы нормы, которые должны соблюдаться в официальном публичном общении. Но этим, по его словам, должно заниматься именно академическое сообщество.

Эксперт также отметил, что пока совершенно непонятно, как же будет строиться контроль за речью чиновников.

— Вышел депутат Госдумы на трибуну, неправильно поставил ударение в слове, соответственно, использовал русский язык не в соответствии с нормами русского литературного языка — его что, будут штрафовать? — поинтересовался он. — А кто же будет это делать? Будет ли в первом ряду сидеть сотрудник Института русского языка РАН и считать ошибки?

По словам эксперта, такие механизмы также еще необходимо прорабатывать. Он отметил, что регулировать язык сверху невозможно, но можно настроить функционирование языка. Однако для этого он рекомендовал бы не запреты, а просветительскую работу.

Политолог Константин Калачев также обратил внимание, что язык — «это живая субстанция». Он напомнил, что многие слова, которые обычно принято считать исконно русскими, таковыми не являются. Он признал, что сейчас наблюдается засилие англицизмов, особенно в экспертной речи, но отметил, что не всегда можно найти синонимы для заимствований, появившихся в речи в последнее время. В качестве примера он назвал слово «хайп» и сказал, что было бы странно сейчас стремиться вернуться к языку XVII века.