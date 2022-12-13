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Sky News: жители Херсона пожаловались, что при украинских войсках жизнь стала хуже

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С тех пор, как Херсон перешел под контроль Вооруженных сил Украины, жизнь в городе стала хуже. Об этом 13 декабря местные жители рассказали британскому телеканалу Sky News.

«Хуже, хуже, дают помощь, но не всем», — сказала одна из жительниц, отвечая на вопрос, улучшились ли условия для горожан.

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Телеканал также рассказал о людях, которые приняли решение эвакуироваться, поскольку ситуация стала чересчур тяжелой. Уточняется, что в Херсоне проблемы с электричеством, нет водоснабжения, а многие жители вынуждены полагаться на раздачу продовольственной помощи.

Ранее, 12 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Служба безопасности Украины расстреляла якобы сотрудничавших с Россией 20 человек в Бериславе в подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области. По его сведениям, СБУ готовит постановочную съемку, чтобы представить убитых в качестве «жертв российских репрессий».

До этого, 30 ноября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские националисты в Херсоне начали искать и проводить зачистки тех, кто помогал проводить референдум по вопросу вхождения региона в состав РФ. Он добавил, что под зачистку также попали предприниматели, которых националисты обвиняют в коллаборационизме из-за их работы на территории города после вступления Херсонской области в состав России.

13 ноября Associated Press опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона после прихода ВСУ в город. По информации агентства, они были наказаны за якобы сотрудничество с российскими властями.

11 ноября Минобороны РФ заявили, что более 30 тыс. дислоцированных на правом берегу Херсонской области российских военнослужащих переправились на левый берег Днепра. Как пояснял командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин, в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны ВСУ российские войска могут оказаться в изоляции из-за затопления территорий.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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