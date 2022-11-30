Нацотряды в Херсоне начали зачистки помогавших проводить референдум

Украинские националисты в Херсоне начали искать и проводить зачистки тех, кто помогал проводить референдум по вопросу вхождения Херсонской области в состав России. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«На правобережье боевики националистических формирований и СБУ (Службы безопасности Украины. — Ред.) ведут проверку всех оставшихся жителей, в первую очередь разыскивая тех, кто участвовал в организации референдума», — сказано в сообщении.

Сальдо добавил, что под зачистку также попали предприниматели, которых националисты обвиняют в коллаборационизме из-за их работы на территории города после вступления Херсонской области в состав РФ. Категорию жителей Херсона, которые пытаются выехать из города в Чернобаевку, проверяют на политические взгляды.

Ранее, 25 ноября, власти Херсонской области заявили о казни не менее 100 жителей Херсона украинскими боевиками. Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич сообщил, что в городе ежедневно происходят задержания среди гражданского населения.

В октябре сообщалось, что киевский режим сформировал полицейские отряды для зачисток и фильтрации на территориях, которые собирается занять.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».