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Попова заявила о достаточном количестве препарата от свиного гриппа в РФ

Глава Роспотребнадзора Попова: препарат от свиного гриппа в России есть, паники быть не должно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России есть препарат от свиного гриппа, паники быть не должно. Об этом во вторник, 13 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Оно (средство. — Ред.) сегодня в достаточном количестве есть в стране», — сказала Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По ее словам, препарат был изобретен в 2009–2010 годах. Российские медики осведомлены о том, как лечить свиной грипп.

Ранее в этом месяце глава Роспотребнадзора сообщила, что сейчас по стране распространяется вирус гриппа А (H1N1), известный как свиной грипп. Попова предупредила, что эта разновидность болезни способна вызывать тяжелые осложнения и даже приводить к летальным исходам у людей с ослабленным организмом.

Попова также отмечала, что сейчас в России напряженная обстановка с заболеваемостью гриппом, в том числе свиным. Для эффективного противодействия распространению вируса она призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.

Она напомнила, что к категории риска, прежде всего, относятся дети и лица пожилого возраста, беременные, сотрудники медучреждений и граждане с хроническими заболеваниями.

По данным Роспотребнадзора, за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35%, «свиной грипп» выявлен в 82 регионах страны.

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