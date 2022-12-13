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Военный эксперт рассказал о попытках США догнать РФ в области гиперзвукового оружия

Военный эксперт Корнев: США пытаются догнать Россию в области гиперзвукового оружия воздушного базирования
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Фото: REUTERS/U.S. Air Force/Giancarlo Casem
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США пытаются догнать Россию в области гиперзвукового оружия воздушного базирования. Об этом 13 декабря «Известиям» рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

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Накануне стало известно, что Военно-воздушные силы США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух–земля». Ракета AGM-183 ARRW стартовала с борта стратегического бомбардировщика B-52H и во время полета достигла гиперзвуковых скоростей, в пять раз превышающих скорость звука.

«В России уже стоит на вооружении гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая размещается на самолетах. Американцы пытаются нас догнать в области гиперзвукового оружия воздушного базирования, и ракета AGM-183A — это как раз то изделие, которое, по их задумке, это должно сделать. Американцы очень давно занимаются этой ракетой, и не всегда работы над ней шли гладко. Проблем на испытаниях хватало, но сейчас, видимо, они вышли на финишную прямую», — сказал Корнев.

Он добавил, что, вероятно, в следующем году испытания ракеты закончатся и США начнут ее развертывание.

«Ракета важна для Америки, потому что она высокоточная, гиперзвуковая и с дальностью действия в 900 с лишним километров. Ракета создается для стратегической авиации. Она поступит на вооружение бомбардировщиков-ракетоносцев типа B-52H Stratofortress, а также наверняка войдет в состав боекомплекта B-21 Raider — эта новейшая машина была презентована совсем недавно», — заключил эксперт.

8 декабря первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Вашингтон развивает и совершенствует свое гиперзвуковое оружие, но не собирается участвовать в гонке вооружений с Москвой и Пекином, также ведущими разработки в этом направлении. Она отметила, что США в большей мере заинтересованы в том, чтобы иметь средства, которые выполняют свою функцию и отвечают требованиям, согласно военным планам Вашингтона.

В октябре агентство Reuters сообщало, что Пентагон провел успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия. По данным агентства, оценивались навигационное оборудование и коммуникационная работа гиперзвукового оружия, а также материалы, устойчивые к нагреванию в реалистичной гиперзвуковой среде.

Однако, согласно отчету конгресса, американские радары не способны отслеживать китайские и российские гиперзвуковые ракеты, несмотря на то что в этом направлении ведется активная работа.

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