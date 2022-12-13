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Страны ЕС начали массово возвращать нелегальных мигрантов в Польшу

Rzeczpospolita: страны ЕС начали массово возвращать нелегальных мигрантов в Польшу
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alejandro MartÃ�Nez VÃ�Lez
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Страны Евросоюза (ЕС) начали массово возвращать на польскую территорию нелегальных мигрантов, ранее прибывших с нарушениями, пишет Rzeczpospolita 12 декабря.

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«Среди выданных и планируемых к выдаче иностранцев преобладают граждане Ирака и Афганистана», — отметила пресс-секретарь Главного управления пограничной службы Польши Анна Михальская.

За последние четыре месяца в Польшу были направлены 353 иностранца из стран Европейского союза, подчеркивает «Газета.Ru». Речь идет также о 76 мигрантах, которые незаконно покинули Белоруссию.

Больше всего нарушителей отправили из ФРГ — 229 человек, Норвегии — 27, и Швеции — 25.

Возврат мигрантов ведут на основании регламента Европарламента «Дублин III» от 2013 года. Такая мера может быть задействована, если незаконное пересечение границы страны — участницы ЕС с территории третьей страны будет доказано.

11 декабря Государственный погранкомитет Белоруссии зафиксировал попытку вытеснения группы беженцев из Польши. Большая часть иностранцев истощена и обессилена.

В ноябре 2021 года на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с нелегальными мигрантами. Многочисленная группа беженцев приехала на территорию Белоруссии и остановилась возле границы в лесной полосе, где люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше тогда заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. На фоне этого президент Польши Анджей Дуда со 2 сентября прошлого года объявил чрезвычайное положение в приграничной полосе с Белоруссией. В зону ЧП входили 183 населенных пункта в Подляском и Люблинском воеводствах. Режим продлевался несколько раз, также был введен запрет на пребывание посторонних в граничащей с Белоруссией зоне.

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