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Эксперт оценил шансы России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС

Эксперт Юшков: РФ не может снова стать лидером в поставках газа в ЕС, так как газовая сфера крайне политизирована
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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У России есть все условия для того, чтобы снова стать главным поставщиком газа в Европу, но пока не уйдет крайняя политизированность газовой сферы со стороны Запада — это невозможно. Об этом 13 декабря «Известиям» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

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Таким образом он прокомментировал статью агентства Bloomberg о том, что Россия может вернуть статус главного поставщика газа в Евросоюз.

«Условия для того, чтобы Россия наращивала объем поставки газа в Европу и опять стала основным поставщиком, конечно, есть. Автор публикации на это и указывает, что Россия обладает запасами, возможностями, часть инфраструктуры есть для поставки, есть опыт торговли, и экономически это целесообразно для всех», — сказал Юшков.

Но, как отметил эксперт, пока газовая сфера политизирована, у РФ нет возможности возобновить поставки в полном объеме.

«У европейцев превалирует политическая составляющая над экономической рациональностью. Они говорят, что надо давить на Россию максимально и вне зависимости от того, чего нам это будет стоить. Пока такая позиция сохраняется, они не будут идти по пути восстановления экономических отношений. Пока не уйдет крайняя политизация газовой сферы — объемы поставок не восстановятся», — заключил Юшков.

Bloomberg предполагает, что Европа не вернется к долгосрочным контрактам с Россией, из-за чего ей чаще придется обращаться к возобновляемым источникам энергии. Если же Европа хочет сохранить свою конкурентоспособность в химической, пищевой и тяжелой промышленности, ей нужен дешевый газ. А для Европы нет более дешевого газа, чем российский, подчеркивается в публикации.

Министры энергетики стран Евросоюза возобновят переговоры об ограничении цен на российский газ 13 декабря. Об этом сообщил глава минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела 25 ноября по итогам заседаний Совмина ЕС по энергетике.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что группа из 12 государств — членов Евросоюза призвала снизить потолок цен на газ из России. Согласно информации агентства, это сделано в попытках смягчить влияние энергетического кризиса на европейских потребителей и бизнес. Среди этих 12 стран оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

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