В Совфеде отреагировали на демарш дипломатов после слов Макрона о гарантиях РФ

На заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России обратили внимание все страны Европы, но есть государства «с комплексом ненависти к России», которые должны понять, что «безопасность может быть только взаимной». Об этом сенатор Совета Федерации Сергей Цеков 13 декабря сообщил «Известиям».

Накануне агентство Reuters написало, что представители Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии направили письменный демарш в директорат континентальной Европы МИД Франции после слов Макрона. В документе утверждается, что ранее действия России в отношении архитектуры европейской безопасности якобы были нацелены на разделение и ослабление Европы.

«Заявление Макрона все отметили, обратили на него внимание. Я уверен, что подавляющее большинство стран Евросоюза понимают, что безопасность может быть только взаимной. Гарантии безопасности разрабатываются не только для Европы, но и для России, фактически для всех стран мира», — сказал Цеков.

Но, по мнению сенатора, есть «крикливые, шумливые, воинственные страны — страны Прибалтики, Польши — с комплексом ненависти к России».

«Это надо всё учитывать, но важно понимать, что в конце концов будут выработаны нормы взаимной безопасности», — сказал Цеков.

3 декабря в интервью телеканалу TF1 Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. Он добавил, что странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский 12 декабря отметил, что Варшава не видит необходимости в обсуждении гарантий безопасности для России и считает это стратегической ошибкой. По его словам, не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а ЕС нуждается в них от РФ.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 декабря указал, что Россия не видит сдвигов в позиции Евросоюза (ЕС) по предоставлению РФ гарантий безопасности. Москва до начала спецоперации просила Запад о предоставлении гарантий безопасности. Однако, как 3 марта напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, США и НАТО отказали России в гарантиях.