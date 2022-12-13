Реклама
Прямой эфир
Мир
Британия из-за забастовок потеряла наибольшее число рабочих дней с 1990 года
Мир
Эстонской компании Operail запретили перевозить российские грузы
Армия
ВСУ продолжают обстрелы Донецка даже в условиях плохой видимости
Армия
В Кремле исключили вывод войск ВС РФ с Украины до конца года
Мир
Великобритания ввела новые санкции против России
Культура
Григорий Лепс анонсировал новогодний концерт со столиками за 900 тыс. рублей
Политика
В Кремле считают приоритетом для власти восстановление мирной жизни Донбасса
Общество
В Москве отметили аномальный рост спроса на плащи и галоши
Мир
Глава ЕК пообещала Украине миллионы лампочек
Авто
Лукашенко похвалил российские автомобили Aurus
Общество
Сейф с 11 млн рублей пропал после пожара на складе цветов в Москве
Политика
В Кремле опровергли информацию о планируемом на 27 декабря послании Путина

В Совфеде отреагировали на демарш дипломатов после слов Макрона о гарантиях РФ

Сенатор Цеков о демарше в ЕС: безопасность может быть только взаимной, но есть страны с комплексом ненависти к РФ
0
Фото: REUTERS/Teresa Suarez
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России обратили внимание все страны Европы, но есть государства «с комплексом ненависти к России», которые должны понять, что «безопасность может быть только взаимной». Об этом сенатор Совета Федерации Сергей Цеков 13 декабря сообщил «Известиям».

Безграничная преданность: куда Макрон и Шольц ведут Европу
Франция стремится к лидерству, Германия — к стабильности

Накануне агентство Reuters написало, что представители Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии направили письменный демарш в директорат континентальной Европы МИД Франции после слов Макрона. В документе утверждается, что ранее действия России в отношении архитектуры европейской безопасности якобы были нацелены на разделение и ослабление Европы.

«Заявление Макрона все отметили, обратили на него внимание. Я уверен, что подавляющее большинство стран Евросоюза понимают, что безопасность может быть только взаимной. Гарантии безопасности разрабатываются не только для Европы, но и для России, фактически для всех стран мира», — сказал Цеков.

Но, по мнению сенатора, есть «крикливые, шумливые, воинственные страны — страны Прибалтики, Польши — с комплексом ненависти к России».

«Это надо всё учитывать, но важно понимать, что в конце концов будут выработаны нормы взаимной безопасности», — сказал Цеков.

3 декабря в интервью телеканалу TF1 Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. Он добавил, что странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский 12 декабря отметил, что Варшава не видит необходимости в обсуждении гарантий безопасности для России и считает это стратегической ошибкой. По его словам, не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а ЕС нуждается в них от РФ.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 декабря указал, что Россия не видит сдвигов в позиции Евросоюза (ЕС) по предоставлению РФ гарантий безопасности. Москва до начала спецоперации просила Запад о предоставлении гарантий безопасности. Однако, как 3 марта напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, США и НАТО отказали России в гарантиях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022