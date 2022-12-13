Спрос на подержанные авто в России увеличился на 15%

К концу 2022 года спрос на подержанные автомобили увеличился в России более, чем на 15%. Покупкой подержанных машин в октябре-ноябре интересовались на 15,3% активнее, чем в январе-феврале, сообщили «Известиям» представители «Авито Авто». Также выросло количество объявлений о продаже.

«За октябрь-ноябрь на «Авито Авто» было размещено на 32,6% больше объявлений о продаже подержанных машин, чем в январе-феврале», — рассказали представители платформы.

Повышенным спросом за 11 месяцев 2022 года пользовались марки б/у машин отечественных производителей. Первое место по востребованности заняла LadaPriora, второе — Lada 2114 Samara, третье — Lada 2107.

А вот по подсчетам «Автостата» отечественный автопром сильно уступает в спросе зарубежному. В ноябре 2022 года наиболее популярной маркой автомобиля с пробегом стал Hyundai Solaris, следует из данных ресурса.

Количество перерегистраций этой модели с одного владельца на другого выросли с октября по ноябрь на 7,7% — с 10,8 тыс. до 11,6 тыс. единиц.

Всего же с начала года россияне приобрели 5,9 млн легковых автомобилей с пробегом, утверждает «Автостат». Доля иномарок в продажах ноября составила 72,5%, а на российские машины пришлось лишь 27,5%.

Одна из причин повышенного спроса на автомобили с пробегом — подорожание новых, считает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.

«Думаю, что такая ситуация сохранится и дальше. Параллельный импорт пока не может полностью покрыть спрос, люди будут отдавать предпочтение авто с пробегом», — рассказал эксперт.

Повышенный интерес к подержанным автомобилям продлится еще минимум полгода. Даже если международная обстановка разрешится за один день, то на восстановление отрасли потребуется время, полагает специалист.

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Хмуриться не надо, Lada: спрос на подержанные авто с начала года вырос на 15%