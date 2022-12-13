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ВС РФ ударили из «Акации» по живой силе противника в Харьковской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Части ВС России Западного военного округа (ЗВО) нанесли удар по живой силе вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области из самоходной артиллерийской установки «Акация». Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщило «РИА Новости».

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«Сегодня разведка доложила о скоплении пехоты. Работали по целям, которые дала разведка», — заявил наводчик с позывным Профессор.

Он отметил, что за последние месяцы работа российских артиллеристов улучшилась.

«Сейчас мы работаем намного лучше, потому что в течение этого времени научились хорошо стрелять, попадать ровно в цели, попадать по тем координатам, которые дает разведка», — сказал наводчик.

Ранее, 3 декабря, корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал об уничтожении украинской артиллерии с помощью 2С3 «Акация». Старший офицер батареи с позывным «Нева» поделился, что расчеты действуют синхронно и привыкли ко всему. Дивизион стреляет каждый день, выполняет по две или три огневые задачи.

Военкор Леонид Китрарь 20 ноября запечатлел боевую работу самоходной артустановки «Акация». Военные продемонстрировали свой профессионализм, ликвидировав батарею украинских боевиков. Среди главных целей САУ — укрепления, опорные пункты и артиллерия ВСУ, огонь на подавление, которые определяют беспилотники, осуществляющие разведку.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне ухудшения обстановки в регионе из-за ударов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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