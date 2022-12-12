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Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага

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Олимпийский комитет США (USOPC) высказался за участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Как отметила глава USOPC Сюзанна Лайонс 12 декабря, возвращение россиян действительно важно для олимпийского движения.

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«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов», — цитирует Лайонс газета The Wall Street Journal.

Спортивный руководитель указала, что в контексте возвращения россиян на Олимпийские игры «США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь», добавляет «Спорт-Экспресс».

При этом Лайонс подчеркнула, что, даже если российская сборная и приветствуется во Франции, США по-прежнему категорически против того, чтобы она выступала под национальным флагом из-за действующих санкций.

Также, по ее словам, по-прежнему остается угроза того, что ряд стран на основе политических мотивов запретит атлетам из РФ участвовать в соревнованиях на своей территории, что она считает «серьезным нарушением Олимпийской хартии».

Ранее, 9 декабря, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет намерений дальше отстранять российских спортсменов от соревнований. По его словам, на прошедшем саммите МОК общее содержание и направленность дискуссии на саммите свидетельствовали о победе спортивной дипломатии и здравого смысла. Это значит, что уже в ближайшее время спортсмены из РФ смогут вернуться на международную арену и выступать в квалификационных олимпийских соревнованиях, указал Поздняков.

В тот же день МОК в своем заявлении по итогам олимпийского саммита рассказал, что Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил облегчить участие спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях в Азии под его контролем, соблюдая при этом действующие санкции.

Ранее, 7 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран, включая те, что находятся в состоянии конфликта. Он обратил внимание также на то, что Генеральная ассамблея ООН, куда входят Россия, Белоруссия и Украина, признала важность организации соревнований в духе мира.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

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