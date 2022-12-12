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В ЦНИИмаш сообщили о росте случаев опасных сближений спутников РФ с мусором

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Фото: Роскосмос
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Частота случаев опасных сближений российских спутников и Международной космической станции с космическим мусором выросла примерно в два раза в течение этого года, рассказал 12 декабря советник генерального директора АО «ЦНИИмаш» Максим Пеньков в беседе с изданием «Вестник ГЛОНАСС».

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«В настоящее время значительно возросло количество запусков космических аппаратов, что, естественно, привело к росту количества техногенных космических объектов, в том числе и космического мусора. Рост количества мусора в космосе приводит к росту возникновения опасных ситуаций с космическими аппаратами», — рассказал он.

Пеньков также добавил, что за текущий год было выявлено порядка 70 тыс. опасных сближений космических аппаратов российской орбитальной группировки, в том числе и Международной космической станцией, с потенциально опасными техногенными космическими объектами.

«В течение 2021 года было зафиксировано более 40 тыс. сближений», — пояснил советник главы АО «ЦНИИмаш».

Ранее, 25 октября, в NASA сообщили о том, что орбита МКС была скорректирована для уклонения от космического мусора. Действия выполнили с помощью российского грузового корабля «Прогресс МС-20». Отмечается, что если бы орбиту станции не скорректировали, фрагмент разрушенного спутника прошел бы примерно в 5 км от нее.

До этого, 1 июня, российский грузовой корабль «Прогресс МС-18» с 1,3 т космического мусора отстыковался от Международной космической станции (МКС).

23 апреля сообщалось, что внеплановая коррекция высоты орбиты МКС с помощью двигателей «Прогресса МС-18» помогла увести ее от космического мусора.

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