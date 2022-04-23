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Корабль «Прогресс МС-18» увел МКС от космического мусора

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Внеплановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции (МКС) с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18» помогла увести ее от космического мусора. Всё прошло согласно расчетам специалистов, сообщается в субботу, 23 апреля, на сайте корпорации «Роскосмос».

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«Для данного маневра использовались двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18», которые проработали 623 секунды, а импульс составил 1,0 м/с. После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции предварительно увеличилась на 1,8 км», — говорится на сайте.

В «Роскосмосе» добавили, что корректировка орбиты МКС проходит в среднем 11 раз в год, а российские двигатели единственные, кто выполняет ее после прекращения полетов американских шаттлов и европейских кораблей ATV.

В конце января замгендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов сообщил, что российские специалисты разрабатывают аппараты, которые будут сбрасывать космический мусор с орбиты для последующего сгорания в атмосфере.

15 ноября 2021 года российским космонавтам и американскому астронавту пришлось перейти в корабль «Союз МС-19», где они спрятались от пролетавшего мимо МКС космического мусора.

В корабле «Союз МС-19» укрылись Антон Шкаплеров, Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. В случае быстрого сближения МКС с космическим мусором экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов.

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