«Прогресс МС-20» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Орбиту МКС скорректировали для уклонения от космического мусора. Об этом сообщили в NASA. Действия выполнили с помощью российского грузового корабля. Двигатели «Прогресса МС-20» работали пять минут и пять секунд, передает телеканал «Известия». Если бы орбиту станции не скорректировали, фрагмент разрушенного спутника прошел бы примерно в 5 км от нее.

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