Виктор Бут стал членом ЛДПР
Вернувшийся после обмена заключенными в Россию из США Виктор Бут стал членом ЛДПР. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил в своем Telegram-канале лидер партии Леонид Слуцкий.
Он отметил, что лично вручил Буту партбилет во время слета, посвященного 33-летию политической организации.
«Мы — партия патриотов! Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займет в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды!» — добавил Слуцкий.
Также он опубликовал фото вручения Буту партбилета члена политической силы.
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