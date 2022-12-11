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Бут назвал отсутствие общения с родными самым тяжелым в тюрьме в США

Бут заявил, что самым тяжелым в тюрьме в США было отсутствие общения с близкими
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Самым тяжелым в американской тюрьме было отсутствие возможности общения с родными и друзьями. Об этом 10 декабря рассказал вернувшийся после обмена заключенными в Россию Виктор Бут в интервью телеканалу RT.

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«Отсутствие общения с друзьями, близкими, любимыми — это было самое тяжелое, что только могло случиться», — поделился Бут.

Он отметил, что в тюрьме позволяли лишь один звонок близким в месяц. Кроме того, около трех лет россиянин провел в одиночной камере.

Также Бут рассказал о судебном процессе по его делу в США. По словам бывшего заключенного, во время одного из судебных заседаний судья назвала его «нормальным бизнесменом», который не делал ничего нелегального.

Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков 8 декабря. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ заявили, что российская сторона вела переговорный процесс долго, потому что Вашингтон категорически отказывался включать Бута в систему обмена.

9 декабря Бут выразил благодарность за благородное отношение во время обмена. Однако его жена Алла Бут сказала, что ее муж чувствует себя ужасно: сильное истощение, так как он не спал на протяжении трех дней из-за дороги и эмоциональной составляющей.

В марте 2008 года в Таиланде Бута арестовали по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил Виктора Бута к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.

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