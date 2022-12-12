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Сенатор Пушков назвал идиотом генерала Яковлеффа за слова об ударах по парадам на 9 Мая

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Слова французского генерала Мишеля Яковлеффа о возможной атаке украинцев на парад в Москве в день Победы 9 мая характеризуют военнослужащего как политического идиота. Об этом 11 декабря заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

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«Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России», — написал политик.

Пушков отметил, что Яковлефф «сидит в Париже с пустой головой», рассуждает об ударах по российской столице, не понимая возможные последствия этой атаки.

К своему посту сенатор прикрепил эпизод интервью генерала Иностранного легиона в отставке Яковлеффа, рассуждающего об атаках украинцев на объекты в России.

«Они могут совершить другие атаки, и на этот раз гораздо более символические. <…> Так что, например, они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве — это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», — поделился он мнением.

Как отмечает «Газета.Ru» Яковлефф, ранее занимавший высокую должность в оперативном командовании НАТО в Брюсселе, неоднократно допускал неоднозначные высказывания на тему конфликта на Украине. По его мнению, бойцы НАТО должны официально принимать участие в боях на стороне киевского режима.

После этого читатели портала Boulevard Voltaire раскритиковали Яковлеффа и предложили ему отправиться на Украину.

Ранее в декабре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что риски терактов со стороны Украины в отношении Крыма и Севастополя сохраняются. Киев продолжает свою линию по приверженности террористической деятельности, отметил он.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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