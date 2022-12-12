Эксперты рассказали о распространении гриппа в текущем сезоне

Сезонный рост заболеваемости гриппом среди россиян в 2023 году отличается от того, что мы могли наблюдать в прошлом. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказали «Известиям» директор Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов и советник по научной деятельности гендиректора АО «Национальная иммунобиологическая компания» Игорь Никитин.

Эксперты отметили, что за последние несколько лет жители РФ не сталкивались с возбудителями вируса гриппа и некоторых других респираторных заболеваний, в связи с чем уровень иммунной прослойки среди населения снизился. Люди стали более уязвимы, и число зараженных с наступлением холодов начало увеличиваться.

В частности, эпидемиологический потенциал возрос у штамма H1N1, также известного как «свиной грипп».

«Особенность его (штамма H1N1) в том что, во-первых, он обладает очень высокой контагиозностью, а во-вторых, у него достаточно серьезные осложнения», — отметил Никитин.

Кроме того, «свиной грипп», как «птичий», может легко провоцировать массовое поражение, в том числе вызывать эпидемии и пандемии.

«Этот вирус гриппа в целом ассоциируется с более выраженными эпидемиями и более тяжелым течением, прежде всего в группах риска: пожилые люди, беременные, а также лица с иммунодефицитными состояниями», — подчеркнул Лиознов.

Собеседники «Известий» сошлись во мнении, что наиболее верным способом обезопасить себя и окружающих на сегодняшний день остается вакцинация. Они объяснили, что каждый год общество имеет дело с, по сути, уникальным коктейлем штаммов гриппа, для борьбы с которыми требуются уникальные препараты.

В России гражданам предлагают прививаться четырехвалентная вакциной нового поколения «Ультрикс Квадри», разработанной в 2019 году специалистами госкорпорации «Ростех». Как отметил Никитин, в настоящее время это один из наиболее эффективных препаратов, способный покрывать весь видовой штаммовый состав циркулирующих вирусов гриппа в определённом эпидемиологическом сезоне.

Впрочем, даже самую передовую вакцину необходимо «обновлять». По словам Лиознова, работа над универсальными средствами долговременной защиты с широкой перекрестной эффективностью ведется, однако до сих пор заметных успехов в этой области не отмечалось.

Ранее, 8 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас в России напряженная обстановка с заболеваемостью гриппа, в том числе свиным.

По ее словам, заболевание зарегистрировали уже в 74 регионах страны. Для эффективного противодействия распространению гриппа Попова призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.

6 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски на фоне распространения гриппа и ОРВИ. Он также заверил граждан в том, что дефицита вакцин от гриппа пока нет.