Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы и осадков
Спорт
Гаджимагомедов стал чемпионом Международной ассоциации бокса
Мир
Британия подготовила 9 тыс. военнослужащих для Украины
Мир
WSJ предрекла рост цены дальнейшей поддержки Украины для США
Экономика
В страховку банковских карт включат риск социальной инженерии
Мир
В Германии назвали неприемлемой отправку военных сил Сербии в Косово
Мир
Посол РФ не увидел риска разрыва дипотношений Москвы и Лондона
Мир
Михаил Фридман не обращался в посольство РФ в Великобритании
Мир
В Швеции заявили об увеличении нового пакета военной помощи на 50%
Мир
Пушков назвал французского генерала идиотом за призыв к ударам 9 мая
Мир
Посольство РФ отвергло слова главы МИД Британии о военных поставках Ирана
Мир
Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины

Посол РФ не увидел риска разрыва дипотношений Москвы и Лондона

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отношения Москвы и Лондона, несомненно, находятся на очень низком уровне, однако в разрыве дипотношений обе стороны сейчас не заинтересованы. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Они (отношения. — Ред.) начали ухудшаться у нас с 2018 года после дела Скрипалей. Если до 24 февраля сохранились контакты в деловых областях — в гуманитарных и экономических, то после Лондон свернул практически все отношения, кроме двусторонних дипломатических. Разрыв дипотношений — самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения. Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших», — отметил дипломат.

Ставка короля: что ждет британскую монархию с уходом Елизаветы II
На престол взошел Карл III, который не пользуется популярностью у подданных

По его словам, в Европе было принято коллективное решение об ограничении контактов c российскими представителями до минимума. Согласно информации дипмиссии, королевской семье вовсе предписали не общаться с российскими представителями.

«Что касается восстановления, всё будет зависеть от дальнейшего продолжения СВО на Украине, и от того, к чему это всё придет. Периоды хороших отношений у нас с Лондоном были — и не только после Первой мировой войны и во время Второй мировой. Я вспоминаю середину 90-х— начало 2000-х: Владимир Путин наносил два визита в Великобританию, королева Елизавета II приезжала в Санкт-Петербург и Москву. Тогда мы выстраивали с Великобританией действительно хорошие отношения. И нельзя даже сейчас сказать, что всё, пора ставить крест. Я в это не верю», — добавил Келин.

В интервью «Известиям» он также рассказал о роли Британии в разжигании конфликта на Украине и о положении российских бизнесменов в Великобритании.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать с нами контакты»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022