Посол РФ не увидел риска разрыва дипотношений Москвы и Лондона

Отношения Москвы и Лондона, несомненно, находятся на очень низком уровне, однако в разрыве дипотношений обе стороны сейчас не заинтересованы. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Они (отношения. — Ред.) начали ухудшаться у нас с 2018 года после дела Скрипалей. Если до 24 февраля сохранились контакты в деловых областях — в гуманитарных и экономических, то после Лондон свернул практически все отношения, кроме двусторонних дипломатических. Разрыв дипотношений — самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения. Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших», — отметил дипломат.

По его словам, в Европе было принято коллективное решение об ограничении контактов c российскими представителями до минимума. Согласно информации дипмиссии, королевской семье вовсе предписали не общаться с российскими представителями.

«Что касается восстановления, всё будет зависеть от дальнейшего продолжения СВО на Украине, и от того, к чему это всё придет. Периоды хороших отношений у нас с Лондоном были — и не только после Первой мировой войны и во время Второй мировой. Я вспоминаю середину 90-х— начало 2000-х: Владимир Путин наносил два визита в Великобританию, королева Елизавета II приезжала в Санкт-Петербург и Москву. Тогда мы выстраивали с Великобританией действительно хорошие отношения. И нельзя даже сейчас сказать, что всё, пора ставить крест. Я в это не верю», — добавил Келин.

В интервью «Известиям» он также рассказал о роли Британии в разжигании конфликта на Украине и о положении российских бизнесменов в Великобритании.

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«Членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать с нами контакты»