Военный объяснил свое участие в СВО желанием быть достойным сына

Военнослужащий третьего батальона 208-го стрелкового полка в Северодонецке рассказал про службу в зоне спецоперации по защите Донбасса. С бойцом поговорил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Как отметил корреспондент, весь третий батальон 208-го полка собран из учителей, студентов, шахтеров. Среди них Иван ― предприниматель из Луганска, который был призван в рамках частичной мобилизации.

Он рассказал, что прибыл в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации. В военкомат пришлось явиться в срочном порядке. Иван успел взять с собой лишь самое необходимое.

«У меня сын. Ему всего 21 год, он уже на контракте с 18 лет три месяца. И обойти это (мобилизацию. ― Ред.) я никак не мог. Потому что в глаза я ему как потом буду смотреть?» ― поделился Иван.

Военнослужащий рассказал, что он не только бизнесмен, но и повар с профильным образованием. Поэтому меню в батальоне продумывается разнообразное. По словам Ивана, на фронте военнослужащие больше всего скучают по мясу.

«Все скучают по мясу обычно. Отбивные, котлеты делаем. Опять же, из окопов приедут, они там сидят на тушенке, тоже хочется. Супы делаем разные, солянку, и рассольник, и борщ», ― добавил Иван.

Накануне российские военные уничтожили взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).

8 декабря бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) продвигаются на южнодонецком направлении. Отмечается, что что в составе бригады морпехов работают призванные в ходе частичной мобилизации резервисты.

До этого, 6 декабря, военнослужащие, призванные для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации, в первом же бою в ДНР захватили в плен украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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