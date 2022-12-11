Синоптик сообщил о выпадении 6 мм осадков в Москве и области 11 декабря

До 6 мм осадков в виде дождя и ледяного дождя со снегом выпало за день в Москве и Московской области. Об этом 11 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«За воскресенье, 11 декабря, в Москве, на метеостанции ВДНХ выпало 6 мм (4 за ночь +2 за день) осадков», ― говорится в сообщении.

Леус отметил, что на территории Подмосковья результаты более впечатляющие. Так, в Михнево и Мелихово за весь день выпало 14 мм осадков, в Черустях — 16 мм.

Также специалист предупредил о гололеде и ледяных дождях в районе Москвы, Шереметьево, Внуково, а также Наро-Фоминска, Можайска и Павловского Посада.

Кроме того, столичный дептранс предупредил москвичей о возможных локальных задержках трамваев. Отмечается, что маршруты могут быть изменены. В ведомстве порекомендовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее в этот день в МЧС России сообщили москвичам о штормовом предупреждении в виде дождя и ледяного дождя. В связи с этим в ведомстве призвали водителей быть внимательнее на дорогах, а пешеходов ― избегать шатких конструкций и укрытий под деревьями.

Помимо этого, сообщалось, что за одни сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что прирост снега составил до 14 см. В связи с этим городские службы начали работать в режиме повышенной готовности.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что понедельник, 12 декабря, может стать рекордным для Москвы по количеству осадков с 1960 года. Ожидается, что за день выпадет от 11 до 15 мм осадков. Более того, если в 1960 году основная масса приходилась на снегопад, то в этом году ожидается большой массив дождя.