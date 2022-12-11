В понедельник в Москве может быть установлен новый рекорд по осадкам

В понедельник в Москве может быть установлен новый рекорд по количеству осадков. Об этом 11 декабря заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник, с большой вероятностью, рекорд по количеству осадков будет побит. В 1960 году 12 декабря выпало 12,5 мм осадков, но они выпадали в основном в виде снега, а завтра очень большая фаза дождя будет. Понятно, что плотность снега меньше», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что в разных районах столицы может выпасть от 11 до 15 мм осадков.

Ранее, 11 декабря, в Москве было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными осадками и ледяным дождем. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию на дорогах.

Также сообщалось, что в Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Прирост снега составил до 14 см. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.

Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о тропическом ливне, который придет в Москву 12 декабря. Еще несколько дней назад он сообщал, что в конце декабря и начале января в Москве и Московской области ожидаются «крепкие русские морозы».