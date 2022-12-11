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В понедельник в Москве может быть установлен новый рекорд по осадкам
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МЧС предупредило о ледяном дожде в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными осадками и ледяным дождем. Об этом 11 декабря сообщили в столичном главке МЧС.

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«В связи с перемещением с юга на север теплого атмосферного фронта в период с 15 часов 11 декабря с сохранением до 9 часов 12 декабря в Москве ожидаются сильные, местами очень сильные осадки (мокрый снег, дождь, ледяной дождь). Местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с прогнозом МЧС рекомендовало водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее в этот день сообщалось, что в Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Прирост снега составил до 14 см. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.

Также 11 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о тропическом ливне, который придет в Москву 12 декабря.

Кроме того, несколько дней назад Тишковец сообщал, что в конце декабря и начале января в Москве и Московской области ожидаются «крепкие русские морозы».

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