В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом 11 декабря сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Меньше чем за сутки в столице выпала четверть месячной нормы осадков, прирост снега составил до 14 см. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности», — сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Аварийный бригады находятся на круглосуточном дежурстве.

Во второй половине дня в столице также ожидаются мокрый снег, ледяной дождь, местами гололед.

Ранее в этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о тропическом ливне, который придет в Москву 12 декабря.

Кроме того, несколько дней назад Тишковец сообщал, что в конце декабря и начале января в Москве и Московской области ожидаются «крепкие русские морозы».