Российские военные перешли в наступление в районе поселка Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 декабря сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«На направлении Великой Новоселковки наши войска начали наступательные действия», – написал он в своем Telegram-канале.

Ходаковский отметил, что украинские войска не смогли удержать передовую и отступили на вторую линию. Параллельно с этим, отметил военный, на направлении началось стягивании резервных сил противика.

По словам командира батальона, ситуация в районе остается «плавающей». На бои также влияет наступление темноты, из-за чего активность на участке приходится снижать, резюмировал Ходаковский.

8 декабря подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский заявил, что постоянная ротация украинских подразделений под Авдеевкой в ДНР говорит о больших потерях врага и успешной работе российских военных. По его словам, на этом направлении силы ВСУ насчитывают тысячи человек.

6 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что подразделения украинских боевиков, находящиеся в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), оказались в катастрофическом положении из-за нехватки продовольствия и боеприпасов.

5 декабря военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что освобождение Артемовска позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам. Он указал, что там же может решиться судьба украинской группировки в Авдеевке, которая является ключевой точкой, поскольку оттуда угрожают Донецку.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».