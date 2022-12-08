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В ДНР указали на успешную работу российских военных под Авдеевкой

В ДНР заявили, что постоянная ротация ВСУ под Авдеевкой говорит об успешной работе российских военных
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Постоянная ротация подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике говорит о больших потерях украинской стороны и успешной работе российских военных. Об этом 8 декабря заявил подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский.

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По его словам, на этом направлении силы ВСУ насчитывают тысячи человек.

«Понятно, что речь идет о достаточно серьезной группировке <…> Тем не менее мы ее перемалываем. И если бы мы ее не перемалывали, то таких ротаций — регулярных, ежедневных, точнее еженочных — не было бы», — сообщил он в эфире передачи «Соловьев Live».

Баевский отметил, что из-за постоянных ротаций под Авдеевкой тяжело подсчитать численность противника на направлении и точное количество потерь среди украинских боевиков.

Авдеевка — город с население около 32 тыс. человек, который расположен в 15 км севернее Донецка, оттуда ВСУ наносят удары по столице республики. ВС РФ продолжают наступление с целью освобождения Авдеевки и населенных пунктов на этом направлении.

6 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ, находящиеся в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), оказались в катастрофическом положении из-за нехватки продовольствия и боеприпасов.

5 декабря военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что освобождение Артемовска позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам. Он указал, что там же может решиться судьба украинской группировки в Авдеевке, которая является ключевой точкой, поскольку оттуда угрожают Донецку.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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