В ДНР указали на успешную работу российских военных под Авдеевкой
Постоянная ротация подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике говорит о больших потерях украинской стороны и успешной работе российских военных. Об этом 8 декабря заявил подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский.
По его словам, на этом направлении силы ВСУ насчитывают тысячи человек.
«Понятно, что речь идет о достаточно серьезной группировке <…> Тем не менее мы ее перемалываем. И если бы мы ее не перемалывали, то таких ротаций — регулярных, ежедневных, точнее еженочных — не было бы», — сообщил он в эфире передачи «Соловьев Live».
Баевский отметил, что из-за постоянных ротаций под Авдеевкой тяжело подсчитать численность противника на направлении и точное количество потерь среди украинских боевиков.
Авдеевка — город с население около 32 тыс. человек, который расположен в 15 км севернее Донецка, оттуда ВСУ наносят удары по столице республики. ВС РФ продолжают наступление с целью освобождения Авдеевки и населенных пунктов на этом направлении.
6 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ, находящиеся в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), оказались в катастрофическом положении из-за нехватки продовольствия и боеприпасов.
5 декабря военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что освобождение Артемовска позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам. Он указал, что там же может решиться судьба украинской группировки в Авдеевке, которая является ключевой точкой, поскольку оттуда угрожают Донецку.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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