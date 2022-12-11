Во Франции около 170 болельщиков были задержаны из-за беспорядков

Около 170 человек были задержаны во Франции после беспорядков, устроенных из-за выхода сборной страны в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом 11 декабря сообщило агентство AFP.

По данным издания, в Париже полиция задержала около 100 фанатов, из которых около 80 были заключены под стражу. 23 из них были несовершеннолетними.

Задержанные подозреваются в совершении насилия в отношении представителей власти, отказе подчиниться требованиям полицейских, вандализме и хранении взрывчатых веществ.

Столкновения с полицией произошли в центре столицы после того, как основная масса болельщиков завершила празднование. Также беспорядки прошли в других городах Франции.

Накануне сборная Франции обыграла Англию в четвертьфинале чемпионата мира по футболу со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Орельен Тчуамени и Оливье Жиру. У англичан результативным пенальти отличился Гарри Кейн.

Также 10 декабря спортсмены из Марокко обыграли португальцев и впервые в истории вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 1:0.

Финальная часть 22-го чемпионата проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Церемония открытия состоялась на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

Катар впервые в истории принимает у себя чемпионат мира по футболу. Кроме того, ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке, а также в осенне-зимний период.