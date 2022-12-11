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Президент Финляндии выступил за продолжение сотрудничества с Россией

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Heikki Saukkomaa
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России и Финляндии необходимо продолжать сотрудничество. Об этом 11 декабря заявил президент республики Саули Ниинистё.

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«Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров. Давайте посмотрим, когда ситуация прояснится. Вполне возможно, что не во время моего пребывания на посту президента», — сказал он в эфире радиостанции Yle.

Ранее, 10 декабря, МИД РФ предпринял демарш в отношении Финляндии из-за сожжения государственного флага России. Инцидент произошел 6 декабря в ходе проводившихся в Хельсинки массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии.

3 декабря журнал «Военная мысль» сообщил, что России придется нарастить войска на северном направлении в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В публикации говорится, что потенциальное принятие новых членов в состав альянса необходимо рассматривать как наиболее актуальный вызов РФ, так как граница с военным блоком увеличится более чем на тысячи километров.

Ранее, 30 ноября, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Венгрия ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО в начале февраля. Дипломат рассказал об этом после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Румынии. Он сообщил, что Сийярто передал ему послание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о графике ратификации.

29 июня страны НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. Министры иностранных дел скандинавских государств Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов блока подписали протоколы о вступлении 5 июля. К началу ноября присоединение Швеции и Финляндии одобрили парламенты 28 государств из 30, не сделали этого Венгрия и Турция. Но если Будапешт уже заявил о готовности завершить процесс, то Анкара всё еще выдвигает Стокгольму и Хельсинки условия. Одно из них — признание РПК террористической организацией и выдача Турции ее членов.

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