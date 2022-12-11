Bloomberg: 12 стран ЕС призвали снизить предложенный потолок цены на газ

Группа из 12 государств — членов Евросоюза (ЕС) призвала значительно снизить потолок цен на газ из России, чтобы смягчить влияние энергокризиса на потребителей и бизнес. Об этом 10 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что группа государств, среди которых оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, направили соответствующее предложение за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики ЕС, которые должны согласовать этот вопрос.

Согласно предложенному Еврокомиссией (ЕК) плану, ограничение стоимости закупок должно вступать в силу в случае, когда цена на газ на протяжении не менее двух недель превышает на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт·ч (примерно $3 тыс. за 1 тыс. куб. м), а разница с ценой на сжиженный природный газ (СПГ) превышает €58 на протяжении не менее 10 дней.

Председательствующая в ЕС Чехия предлагала снизить предельную цену до €220, а разницу — до €35. Однако группа из 12 стран заявила, что такие лимиты не приемлемы и должны быть значительно снижены.

В статье отмечается, что у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.

9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на энергоносители на Западе в 10 и более раз превышают соответствующие показатели в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Главы министерств финансов стран G7 2 сентября договорились ввести потолок цен на нефть из России. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Также государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак 4 декабря заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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