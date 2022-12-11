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В США назвали российский истребитель Су-35 бесценным активом

Американский журнал Military Watch признал российский истребитель Су-35 бесценным активом
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Фото: РИА Новости
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Российский истребитель Су-35 обладает уникальным опытом по сравнению с другими современными самолетами. Об этом в субботу, 10 декабря, написал американский специализированный журнал Military Watch.

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Как отмечет издание, данный самолет является «бесценным активом». Уточняется, что Су-35 создан на основе усовершенствованного варианта истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27, который в свое время он также не обладал аналогами во всем мире.

«Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны. Также считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА», — сообщает издание.

Накануне истребители Су-35С Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) в ходе боевого вылета уничтожили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

Ранее, 3 декабря, правительство РФ сообщило, что ВКС России получили новую партию Су-35С. Многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл испытаний в различных рабочих режимах и провели перелет с аэродрома КнААЗа к месту несения службы.

До этого, 18 ноября, Минобороны опубликовало кадры боевых вылетов Су-35С в ходе СВО. Тогда же стало известно, что экипаж российского истребителя успешно ликвидировал самолет и зенитно-ракетный комплекс С-300 украинских боевиков.

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