Истребители Су-35С ВКС РФ уничтожили самолет ВСУ в зоне спецоперации

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) в ходе боевого вылета обнаружили и уничтожили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом 9 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что экипажи выполняли боевое патрулирование заданного района. Также истребители занимались прикрытием действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также российских вертолетов, выполняющих удары по военным объектам и технике ВСУ.

На самолетах были подвешены ракеты различного класса.

Накануне стало известно, что экипажи штурмовиков Су-25 во время боевого вылета уничтожили при помощи неуправляемых ракет военные объекты и технику ВСУ.

Отмечалось, что, несмотря на сложные погодные условия, из-за которых приходилось постоянно корректировать полет, задача была выполнена, а противнику был нанесен существенный урон. Более того, самолеты летели на предельно низкой высоте, чтобы не быть обнаруженными врагом.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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