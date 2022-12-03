ВКС России получили партию новых Су-35С

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом 3 декабря сообщается на сайте правительства РФ.

Как уточняется, авиационное предприятие ОАК в Комсомольске-на-Амуре (ПАО «ОАК» входит в госкорпорацию «Ростех») изготовило и передало Минобороны очередную партию Су-35С. Обеспечение потребности армии в технике и соблюдение сроков поставок контролирует Координационный совет при правительстве.

«За последние годы в техперевооружение и модернизацию мощностей предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплексавложен значительный объем инвестиций в рамках федеральных целевых программ», — отметил вице-премьер правительства, глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, кластер «Ростеха» обеспечивает как поставки новой техники, так и поддержание летной годности действующего авиапарка.

Многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл испытаний в различных рабочих режимах и провели перелет с аэродрома КнААЗа к месту несения службы.

Ранее, 23 ноября, генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что предприятия госкорпорации «Ростех» выпускают военную продукцию в рамках гособоронзаказа с опережением графика.

Глава «Ростеха» отметил, что на долю госкорпорации приходится почти половина всего гособоронзаказа страны. При этом, по словам Чемезова, последние годы исполнение было на уровне почти 100%.

Ранее, 16 ноября, «Ростех» сообщил о передаче Минобороны РФ партии боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях ОПК страны.

Предприятия отрасли должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.