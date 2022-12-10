Синоптик сообщил о выпадении от 6 до 9 мм осадков в Москве 10 декабря

В Москве за 10 декабря выпало от 6 до 9 мм осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«За субботний день в столице выпало от 6 до 9 мм осадков, на базовой метеостанции Москвы ВДНХ в осадкомеры попало 8 мм небесной влаги. В новой Москве отмечено выпадение 12 мм осадков», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Как отметил Леус, по Московской области осадков выпало от 4–5 мм в северных районах и до 11 мм на западе.

По его словам, сильный снег в столице будет идти еще 3–5 часов, после чего значительно ослабеет.

Накануне синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов в беседе с «Известиями» рассказал, что в столице 10 и 11 декабря выпадет до половины месячной нормы осадков. Так, в субботу и в ночь на воскресенье в Москве до 5–10 мм снега, а также большое количество дождя. При этом месячная норма осадков составляет 51 мм.

6 декабря о предстоящем снегопаде москвичей также предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.