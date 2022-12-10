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Лавров указал на желание Запада отомстить РФ за позицию по Минским соглашениям

Лавров: Запад решил отомстить России за терпение в отношении саботажа Минских соглашений
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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Запад не хочет равноправно взаимодействовать с Россией и фактически решил отомстить лишь за то, что та терпела его безразличие Москвы к саботажу Украиной Минских соглашений. Об этом 10 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар-24».

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Он указал, что Москва намерена взаимодействовать со всеми, кто готов к сотрудничеству на равноправной основе.

«Запад <...> не хочет этого делать с Российской Федерацией и <...> решил отомстить лишь за то, что мы долгие годы терпели его полное безразличие по отношению к саботажу минских договоренностей», — сказал Лавров.

Таким образом, по словам министра, Россия будет концентрировать усилия на других направлениях. При этом Лавров указал, что Запад не продолжит пытаться поссорить Российскую Федерацию с соседями.

Лавров уточнил, что, например, попытки создать искаженное впечатление о русских в Казахстане или казахстанцах в России не прекратятся.

7 декабря экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.

Президент России Владимир Путин назвал разочаровывающими и неожиданными слова Меркель о Минских соглашениях.

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в разговоре с «Известиями» отметила, что заявление Меркель являются верхом политического цинизма и подрывают доверие к дальнейшим переговорам.

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