В Египте запретят курить кальян рядом с мечетями и школами
В Египте 11 декабря вступит в силу закон, запрещающий курение кальяна на расстоянии менее километра от мечетей, церквей и школ. Об этом стало известно 10 декабря.
Власти Египта разрешили раскуривать кальян только в кафе, ресторанах и специально отведенных местах, сообщает ТАСС.
Для этого заведения должны приобрести специальную лицензию. Для ее получения необходимо соблюсти ряд требований, в том числе располагаться на необходимом расстоянии от культовых и учебных заведений, а также заправочных станций.
Собственники кафе и ресторанов, которые продолжат предоставлять кальян без лицензии, будут оштрафованы, а при повторном нарушении им грозит закрытие.
29 ноября исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала «Известиям», что Египет вошел в тройку самых популярных заграничных направлений у россиян наряду с Турцией и ОАЭ. Стоимость тура на двоих с перелетом в Египет составляет около 210 тыс. рублей.
До этого, 27 ноября, сообщалось, что средняя цена авиабилетов в Египет из России текущей зимой снизилась более чем в два раза — на 66,5%.
15 ноября в Росавиации по итогам встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом Египта Назихом Нагари анонсировали, что количество прямых авиарейсов между Россией и Египтом будет увеличено. Кроме того, страны планируют заключить соглашение о летной годности, которое поможет развитию сотрудничества в области взаимных поставок авиатехники.