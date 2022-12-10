Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров указал на желание Запада отомстить РФ за позицию по Минским соглашениям
Мир
В Египте запретят курить кальян рядом с мечетями и школами
Армия
В Минобороны рассказали о наступлении российской армии по двум направлениям
Происшествия
В Запорожской области сообщили об обстреле ВСУ береговой линии Энергодара
Мир
В МИДе указали на прагматичную линию Грузии на фоне призывов пойти против РФ
Мир
В Софии прошел митинг за нейтралитет Болгарии и дружбу с Россией
Спорт
Роналду второй раз подряд остался в запасе на матче ЧМ-2022 в Катаре
Мир
В Совфеде предупредили о социальном взрыве в Европе из-за непринятия беженцев с Украины
Спорт
ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Аргентины
Мир
МИД назвал недопустимым актом надругательства сожжение российского флага в Хельсинки
Мир
Джонсон предрек западным странам сложную зиму без российского газа
Происшествия
ВСУ выпустили 10 ракет из «Града» по Донецку

В Египте запретят курить кальян рядом с мечетями и школами

0
Фото: Getty Images/Fadel Dawod/Contributor
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Египте 11 декабря вступит в силу закон, запрещающий курение кальяна на расстоянии менее километра от мечетей, церквей и школ. Об этом стало известно 10 декабря.

Гоа с плеч: декабрьские туры в Египет и Индию стали дешевле на 10%
Где российские туристы встретят Новый год и во сколько им это обойдется

Власти Египта разрешили раскуривать кальян только в кафе, ресторанах и специально отведенных местах, сообщает ТАСС.

Для этого заведения должны приобрести специальную лицензию. Для ее получения необходимо соблюсти ряд требований, в том числе располагаться на необходимом расстоянии от культовых и учебных заведений, а также заправочных станций.

Собственники кафе и ресторанов, которые продолжат предоставлять кальян без лицензии, будут оштрафованы, а при повторном нарушении им грозит закрытие.

29 ноября исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала «Известиям», что Египет вошел в тройку самых популярных заграничных направлений у россиян наряду с Турцией и ОАЭ. Стоимость тура на двоих с перелетом в Египет составляет около 210 тыс. рублей.

До этого, 27 ноября, сообщалось, что средняя цена авиабилетов в Египет из России текущей зимой снизилась более чем в два раза — на 66,5%.

15 ноября в Росавиации по итогам встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом Египта Назихом Нагари анонсировали, что количество прямых авиарейсов между Россией и Египтом будет увеличено. Кроме того, страны планируют заключить соглашение о летной годности, которое поможет развитию сотрудничества в области взаимных поставок авиатехники.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022