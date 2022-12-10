«Роскосмос» снял гриф секретности с личного дела Юрия Гагарина

«Роскосмос» рассекретил личное дело Гагарина, сообщает издание «Русский космос». С исторического документа сняли гриф секретности в сентябре. Стали известны более подробные детали биографии первого в мире космонавта, передает телеканал «Известия». Гагарин получил партийный билет в 1960 году. Сначала космонавт отучился в аэроклубе, а потом в авиационном училище. Приводятся данные о службе в истребительной авиации Северного флота. Выяснилось, что у Гагарина была первая судейская категория по баскетболу. Личное дело в СССР заводили при оформлении на работу и на учебу. Бумага была недоступна работнику и хранилась в отделе кадров.

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