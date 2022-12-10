Румынские военные водолазы уничтожили мину в Черном море

Вблизи черноморского порта Констанца в Румынии была обнаружена и уничтожена морская мина. Об этом 10 декабря сообщает издание Ora de Sibiu со ссылкой на заявление Военно-морских сил (ВМС) Румынии.

Сообщается, что мина была обнаружена утром в субботу турецким сухогрузом в 2,5 морской мили от северного пирса порта Констанца. Впоследствии ее обезвредила группа румынских военных водолазов.

В ВМС Румынии отметили, что это уже четвертая операция по нейтрализации морских мин, выполненная румынскими водолазами.

В ведомстве также рассказали, что всего с момента начала конфликта на Украине в западном бассейне Черного моря разными странами было уничтожено около 40 морских мин. В частности, как сообщалось ранее, с марта по сентябрь в западной части Черного моря было уничтожено 28 морских мин, из них три мины — Турцией, две — Румынией, одна — Болгарией и 22 — Украиной.

9 сентября стало известно, что военный корабль Румынии в районе порта Констанца в Черном море подорвался на дрейфующей мине, которую должен был обезвредить. Из-за столкновения с миной в корабле образовалась пробоина, расположенная на границе ватерлинии корабля, в кормовой части. При взрыве никто из 75 членов экипажа не пострадал.

31 июля сообщалось, что румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в акватории Черного моря. Мину обнаружили на расстоянии 3,6 км от берега. Уничтожением взрывного устройства занималось специализированное подразделение боевых водолазов румынского флота.

7 апреля военный эксперт Дмитрий Болтенков в разговоре с «Известиями» заявил о том, что сотни мин, установленных Военно-морскими силами Украины и сорванных с якоря штормами, могут дрейфовать годами в Черном море. Они представляют серьезную опасность, так как мины древние, а системы самоликвидации в них нет.

29 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство. В частности, он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и с Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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