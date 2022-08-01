Реклама
Прямой эфир
Мир
В Японии заявили об отступлении США из-за отмены визита Пелоси на Тайвань
Мир
Власти Херсонской области назвали ошибкой нахождение в составе Украины
Мир
В США заявили о «выбившем дух» из Байдена Си Цзиньпине
Мир
Россия обвинила страны НАТО в негласной поддержке вербовки иностранцев Украиной
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла Вооруженных сил РФ
Мир
Первое судно с зерном выйдет из украинского порта в 8:30 мск
Экономика
Запрет на импорт российского угля в ЕС вступил в силу 1 августа
Мир
В Судане выявили первый случай заражения оспой обезьян
Общество
Синоптики пообещали до 28 градусов тепла в Московском регионе 1 августа
Мир
В Британии предрекли «ссоры» лидеров ЕС из-за разных взглядов на взаимодействие с РФ
Мир
Нэнси Пелоси прибыла в Сингапур
Мир
Премьер-министр Сербии назвала Курти причиной эскалации в Косово и Метохии
Сюжет:

Румынские военные уничтожили морскую мину в Черном море

0
Фото: observatornews.ro/
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в акватории Черного моря. Об этом 31 июля рассказало издание Observator со ссылкой на министерство национальной обороны Румынии.

Минный труд: в Донецке обезвреживают смертоносные «Лепестки»
Вооруженные формирования Украины дистанционно заминировали столицу ДНР боеприпасами ПФМ-1

Мину обнаружили на расстоянии 3,6 км от берега. Уничтожением взрывного устройства занималось специализированное подразделение боевых водолазов румынского флота.

19 июля замглавы МИД РФ Сергей Вершинин указал на то, что Украине стоит обезвредить мины, установленные в ее портах. Это необходимо в том числе для того, чтобы киевским властям был обеспечен мирный проход судов, перевозящих зерно для продажи на мировых рынках.

7 апреля военный эксперт Дмитрий Болтенков в разговоре с «Известиями» заявил о том, что сотни мин, установленных Военно-морскими силами Украины и сорванных с якоря штормами, могут дрейфовать годами в Черном море. Они представляют серьезную опасность, так как мины древние, а системы самоликвидации в них нет.

29 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство. В частности, он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и с Украины.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022