Румынские военные уничтожили морскую мину в Черном море

Румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в акватории Черного моря. Об этом 31 июля рассказало издание Observator со ссылкой на министерство национальной обороны Румынии.

Мину обнаружили на расстоянии 3,6 км от берега. Уничтожением взрывного устройства занималось специализированное подразделение боевых водолазов румынского флота.

19 июля замглавы МИД РФ Сергей Вершинин указал на то, что Украине стоит обезвредить мины, установленные в ее портах. Это необходимо в том числе для того, чтобы киевским властям был обеспечен мирный проход судов, перевозящих зерно для продажи на мировых рынках.

7 апреля военный эксперт Дмитрий Болтенков в разговоре с «Известиями» заявил о том, что сотни мин, установленных Военно-морскими силами Украины и сорванных с якоря штормами, могут дрейфовать годами в Черном море. Они представляют серьезную опасность, так как мины древние, а системы самоликвидации в них нет.

29 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство. В частности, он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и с Украины.