В МИДе РФ указали на необходимость разминирования Украиной портов

Если украинцы разминируют порты и будут направлять суда с зерном, будет обеспечен мирный проход. Об этом 19 июля заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Мы с самого начала подчеркивали, что вывоз украинской продукции возможен, но он зависит не от России, а от украинской стороны. К сожалению, многие западные страны пытаются стыдливо умалчивать о том, что украинская сторона заминировала Одессу и другие порты, акватории», — сказал он.

Кроме того, Вершинин подчеркнул, что поставки украинского зерна, в случае достижения договоренности о вывозе по Черному морю, не будут подвергаться ударам с российской стороны.

«Я напомню о заявлении нашего президента, который говорил, что если украинцы разминируют порты и будут направлять суда с грузом зерновых, эти поставки, естественно, будут гарантировано избавлены от каких-либо нападений, будет обеспечен мирный проход», — отметил заместитель главы министерства иностранных дел РФ.

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