Российский пранкер выбежал на поле в четвертьфинале ЧМ-2022

Пранкер российского происхождения Виталий Здоровецкий выбежал на поле во время матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре между Аргентиной и Нидерландами. Игра началась 9 декабря и закончилась 10 декабря.

Отмечается, что Здоровецкий уже не в первый раз совершает провокации на мировых футбольных первенствах. Так, он выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года, когда играли Германия и Аргентина.

Затем в 2018 году он попытался повторить свой розыгрыш, но во время финала ЧМ-2018 в Москве его задержали перед игрой Франции и Хорватии.

В 2019 году его девушка Кинси Волански выбегала на футбольное поле финала Лиги чемпионов. Еще она пыталась повторить свой перфоманс в финале Кубка Америки, но была задержана. В том же году попытку выбежать на поле предприняла его мама в финале Кубка мира по крикету.

Матч между Аргентиной и Нидерландами закончился со счетом 2:2 в основное время и 4:3 по итогам серии пенальти.

Аргентина стала вторым полуфиналистом ЧМ-2022. Теперь ей предстоит сыграть с Хорватией, ранее обыгравшей Бразилию. Игра запланирована на 13 декабря.

Ранее, 29 ноября, итальянский активист Марио Ферри по прозвищу Сокол (Il Falco) выбежал на футбольное поле во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Португалии и Уругвая.

Ферри был в футболке с надписями: «Спасите Украину» и «Уважение иранским женщинам». Также он бежал с флагом надписью PACE («Мир» на итальянском. ― Ред). Стяг был ошибочно принят за флаг ЛГБТ, однако такой дизайн флага мира был придуман в Италии в 1961 году.