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Названа личность выбежавшего на поле во время матча ЧМ-2022 Португалия — Уругвай

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Joel Marklund
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Болельщик выбежал на поле во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Катаре между сборными Португалии и Уругвая. Им оказался 35-летний итальянский активист Марио Ферри, наиболее известный по своему прозвищу Сокол (Il Falco), пишет 28 ноября издание Football Italia.

Инцидент произошел в начале второго тайма встречи двух команд. Ферри вбежал на поле с радужным флагом и в футболке с надписями: «Спасите Украину» и «Уважение иранским женщинам». На время его недолгой акции игра была приостановлена, после активиста вывели за пределы поля и матч продолжился. По данным издания, его арестовали.

Отмечается, что Ферри и ранее проводил подобные акции. Так, например, он также выбегал на поле во время матча клубного чемпионата мира, встречи 1/8 финала ЧМ–2014 между сборными Бельгии и США, а также игры «Наполи» и «Ювентуса» в 2017 году.

По итогам матча сборная Португалии одержала победу над Уругваем со счетом 2:0 и вышла в плей-офф.

23 ноября акцию на поле провели и футболисты сборной Германии перед матчем с командой Японии, которой они по итогу проиграли со счетом 1:2. Во время командного фото они закрыли рты руками. Такой жест со стороны немцев стал протестом против запрета ФИФА на ношение радужных капитанских повязок. По данным телеканала Sport1, долгие обсуждения этой протестной акции успели разозлить часть команды, которая больше хотела сосредоточиться на футболе.

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