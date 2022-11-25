Игроки сборной ФРГ обсудили политические жесты и разозлили товарищей по команде

Часть футболистов сборной Германии была раздражена обсуждением командой политических жестов перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) в Катаре против сборной Японии. Об этом сообщил 24 ноября немецкий телеканал Sport1.

По данным телеканала, часть футболистов провела встречу перед состоявшейся накануне игрой с японцами, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу азиатской команды. Среди участников «совещания», в частности, были Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих, Леон Горетцка и Томас Мюллер.

Спортсмены более часа обсуждали различные жесты, которые можно было бы продемонстрировать перед матчем и которые бы отражали их политическую позицию. Однако эта затея не понравилась некоторым другим игрокам команды, желавшим сосредоточиться на футболе.

«Некоторые звезды были раздражены дебатами и предпочли бы полностью изолироваться. <...> Однако несколько идей были вынесены на обсуждение. В конце концов большинство решило закрыть рот руками во время командного фото перед началом игры», — сообщил телеканал.

Собственно, так они и сделали. Такой жест со стороны футболистов сборной Германии стал протестом против запрета со стороны ФИФА на ношение радужных капитанских повязок.

Накануне издание The Independent сообщило о снятии запрета на символику ЛГБТ во время матчей чемпионата мира по футболу 2022 года со второго тура группового этапа. Отмечается, что власти Катара уже дали распоряжение правоохранительным органам не трогать болельщиков на улицах и в фанатских зонах.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, Катар снял этот запрет из-за напора западной идеологии.