Португалия обыграла Уругвай и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022
Сборная Португалии одержала победу над Уругваем со счетом 2:0 в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира по футболу в Катаре и вышла в плей-офф.
Полузащитник Бруну Фернандеш открыл счет на 54-й минуте, а на 91-й реализовал пенальти, который был назначен бригадой видеоассистента рефери (VAR), сообщает «Спорт-Экспресс».
Первый гол был записан на Криштиану Роналду, однако вскоре выяснилось, что он не коснулся головой мяча, который залетел в дальний угол ворота после навеса Фернандеша.
Сборная Португалии набрала шесть очков и лидировала в группе H. На второй строчке после второго тура находится сборная Ганы (3 очка), на третьей и четвертой сборные Кореи и Уругвая (1 очко).
Заключительный тур группы Н пройдет 2 декабря. В нем Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая.
В этот же день сборная Бразилии обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 в матче второго тура групповой стадии и вышла в плей-офф чемпионата.
Ранее в понедельник сборные Сербии и Камеруна сыграли вничью в матче группового турнира чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре завершилась со счетом 3:3.