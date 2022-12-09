Появились новые кадры ударов по Донецку со стороны украинских ВС

В распоряжении «Известий» появилась видеозапись из Донецка, по которому в очередной раз открыли огонь Вооруженные силы Украины (ВСУ). Обстрел не прекращался на протяжении всей пятницы, 9 декабря.

На представленных кадрах видны вспышки в районе железнодорожного вокзала. Предположительно, боевики используют для ударов по городу, в числе прочего, зажигательные боеприпасы.

Ранее в пятницу представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) заявило, что обстрел Донецка со стороны ВСУ повлек за собой жертвы среди гражданских. Информация уточняется.

Тогда же стало известно, что после атаки украинских артиллеристов в городе начался пожар.

Также 9 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о массированном обстреле. По его словам, ВСУ выпустили по меньшей мере 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Известно, что удар был произведен из села Тоненькое.

В общей сложности, по подсчетам СЦКК, в этот день в направлении Донецка было выпущено более 100 разнокалиберных снарядов.

Между тем первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо об обстрелах мирных жителей Донбасса. В документе содержатся фотографии и описания последствий атак.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за постоянных атак со стороны ВСУ.

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