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Власти сообщили о тяжелом состоянии пострадавшего при взрыве в доме в Рязани
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Власти сообщили о тяжелом состоянии пострадавшего при взрыве в доме в Рязани

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Фото: МЧС РФ
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Один из пострадавших в результате взрыва в двухэтажном доме в Рязани находится в тяжелом состоянии. Об этом 9 декабря сообщили в правительстве Рязанской области.

«Состояние пострадавших: один тяжелый, второй — в состоянии средней степени тяжести», — заявил собеседник ТАСС.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, в настоящее время на место происшествия выехали следователи для осмотра места происшествия.

Взрыв газа произошел вечером в пятницу около 17:40 в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина. После взрыва в здании частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами в угловой части дома.

В МЧС рассказали, что из-под завалов дома были спасены два человека. Они были переданы медикам.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о двух пострадавших в результате взрыва. Они были доставлены в больницу скорой медицинской помощи.

В прокуратуре региона заявили, что предварительной причиной инцидента стал взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке.

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