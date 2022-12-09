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Путин заявил о хорошей перспективе идеи газового союза с Казахстаном и Узбекистаном

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Президент РФ Владимир Путин 9 декабря заявил, что рамках обсуждения тройственного союза по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном президенты осознают, что для реализации проекта будут нужны дополнительные ресурсы.

По его словам, в этой теме есть очень много вопросов, которые требуют взаимного согласования и проработки. Например, для того, чтобы прокачать газ в Узбекистан необходимо использовать советскую газотранспортную систему, которой требуется ремонт. В том числе необходимо учитывать обязательства всех стран по экспорту.

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Президент отметил, что это большая работа с хорошей перспективой, так как в будущем проект может привести к созданию энергетического альянса. Путин подчеркнул, что нет ни одного непреодолимого препятствия, однако много вопросов требуют экспертной работы.

Резюмируя, глава государства подчеркнул, что все участники союза заинтересованы в проекте.

Ранее в пятницу Путин прибыл в Киргизию для участия в заседании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.

29 ноября пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев обсуждал с Путиным создание «тройственного газового союза» РФ, Казахстана и Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа.

Как пояснил «Известиям» замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев, «тройственный газовый союз» создается в рамках диверсификации маршрутных поставок российского газа на новые рынки. По его словам, можно говорить как о спотовых поставках, так и о реальных.

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