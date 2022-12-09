Обнародованы результаты проверки после обрушения моста в Орске

Транспортная прокуратура завершила проверку по факту частичного обрушения моста в Орске, в районе железнодорожной станции. При эксплуатации моста допускались нарушения технических регламентов.

В частности, надзорное ведомство выявило критические дефекты и неисправности пролетного строения, специалисты обнаружили сколы, разрушение бетона. Зафиксировано несоответствие требованиям, предъявляемым к балластному слою, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

По результатам проверки руководителю Южно-Уральской дороги в Оренбургской области внесено представление. Возбуждено дело об административном правонарушении, уточняет 56orb.ru.

Мост на станции Путейской частично обвалился 4 ноября. Обошлось без пострадавших. На несколько часов было перекрыто движение в обе стороны.