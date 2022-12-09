Песков назвал ситуацию на Украине следствием затягивания выполнения «Минска»

Ситуация на Украине является следствием затягивания Западом выполнения Минских соглашений. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Всё мурыжили. Вот это в том числе и имеет последствия сейчас», — сказал Песков в интервью «Первому каналу».

Отвечая на вопрос, доверяет ли он словам бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией, представитель Кремля отметил, что верит «в искренность и мудрость президента Российской Федерации Владимира Путина, который с самого начала говорил, что Украина тянет время, что Украина не хочет выполнять Минские обязательства, и призывал все соответствующие страны подтвердить свои подписи действиями».

Участники Минских соглашений не прислушивались к словам российского лидера, добавил Песков.

Ранее, 7 декабря, Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее. Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

Комментируя эти слова экс-канцлера, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что Берлин и весь Запад не собирался выполнять Минские соглашения, накачивал киевский режим оружием и игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, ради решающего удара по России.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, отметил, что слова Меркель доказывают ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу.

Киев ведет военные действия против Донбасса с 2014 года. Тогда же были подписаны Минские соглашения, предусматривавшие, в частности, прекращение огня. В 2015 году был принят комплекс мер по их выполнению.

22 февраля 2022 года Путин констатировал, что Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские договоренности. Спустя два дня РФ начала спецоперацию по защите Донбасса.

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