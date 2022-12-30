Новый год – 2023: история и традиции праздника

В ночь на 1 января наступает самый долгожданный для многих россиян праздник — Новый год. В преддверии торжества вся страна замирает в предвкушении чуда, улицы пестрят разноцветными огнями, а в душу закрадывается новогоднее настроение. И не важно, взрослый или ребенок, мужчина или женщина, Новый год объединяет всех и каждого. «Известия» рассказывают об истории и традициях волшебного праздника, который в 2023 году приходится на ночь воскресенья.

Новый год – 2023: история праздника

Традиция отмечать смену времен существовала у многих культур и народов. У язычников наступление нового года приходилось на переход от зимы к весне, и уже тогда с этим событием было сопряжено множество обрядов и ритуалов.

На Руси после Крещения праздник отмечали 1 марта, а затем начало нового года передвинулось на осень, 1 сентября. Привычную нам дату 1 января установил своим указом Петр I в 1699 году, переняв пример европейских стран.

Первый русский император также принес в нашу страну традицию устанавливать новогоднюю ель, как это было принято в Германии. Правитель также постановил украшать улицы городов и дома знатных господ еловыми ветвями. Однако после окончания царствования Петра I о традиции временно забыли, а возродили лишь в в канун Рождества в 1852 году в здании Екатерининского вокзала. Вскоре елки появились и в других местах Северной столицы. Наконец праздничные деревья перекочевали и в дома россиян.

Но в 1929 году елки вновь попали под запрет. Советское руководство посчитало традицию религиозным пережитком прошлого. Однако вытеснить укоренившуюся традицию не удалось, и в 1936 году елки вернулись в дома россиян. Теперь новогодние праздники сложно представить без главного символа.

Новый год – 2023: традиции праздника

Помимо новогодней елки у праздника еще немало атрибутов. Дома, офисы, улицы украшают разноцветными гирляндами, мишурой и яркими шарами. В декоре часто используют зимнюю тематику, снежинки, снеговики, сани, витиеватые узоры. Также у каждого года по восточному календарю есть свое животное-символ, которое тоже неизменно сопровождает праздник в виде изображений и сувениров.

Но еще более важным персонажем для россиян является Дед Мороз — сказочный добрый волшебник, который дарит подарки на Новый год и, по поверью, творит чудеса. Кроме того, у него есть помощница — внучка Снегурочка.

Эти образы для детей в преддверии Нового года воплощают аниматоры и взрослые члены семьи, желая порадовать малышей. Детские сады и школы устраивают для детей утренники, а культурные центры проводят елки. Там дети выступают, читают стихи, участвуют в играх и получают подарки.

Памятными подарками обмениваются и взрослые — члены семьи, друзья, коллеги. Коллективы компаний организуют игру «Тайный Санта», чтобы никто не остался без подарка, а руководство собирает сотрудников на новогодние корпоративы.

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