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Лидеры стран ЕАЭС впервые за три года проводят саммит в очном формате

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) впервые за последние годы проходит в очном формате. На этом акцентировал внимание в пятницу, 9 декабря, в Бишкеке во время заседания ВЕЭС в узком составе глава Киргизии Садыр Жапаров.

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«Нам впервые за три года удалось собраться в очном формате, который более эффективен и продуктивен», — отметил он.

Жапаров также заявил, что саммит лидеров ЕАЭС (Евразийского экономического союза) проходит в условиях «экономической турбулентности и постпандемийной» ситуации.

«В этих условиях важно делать все необходимое для взаимовыгодного экономического и инвестиционного партнерства между нашими странами», — отметил он.

В проходящем саммите в Бишкеке принимают участие президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее в пятницу сообщалось, что Путин прибыл в Киргизию для участия в заседании ВЕЭС. По данным Кремля, участники встречи обсудят формирование общего рынка газа, создание межведомственного совета в сфере энергетики, дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС и развитие единого рынка услуг. Также одной из центральных тем для обсуждения станет потенциальное соглашение о свободной торговле между союзом и ОАЭ.

Накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что на саммите в Бишкеке может быть поднят вопрос о создании тройственного союза по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

6 декабря Путин в разговоре с президентом Киргизии Садыром Жапаровым обсудил двустороннюю повестку и отметил высокий уровень и динамику партнерства двух стран. Кроме того, лидеры затронули повестку дня предстоящего заседания ЕАЭС.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м получили Узбекистан и Куба.

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